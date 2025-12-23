¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤¬¼«Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤Î»þ¶õ¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¡¢±ßÈ×¤È¥¸¥§¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¸½¾Ý¤¬½é¤á¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£Ìó20Æü¼þ´ü¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÍÉ¤ì¤Ï¡¢1À¤µª°Ê¾åÁ°¤Ë¡ÈÍ½¸À¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊªÍý¸½¾Ý¤ÎºÇ¤âÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤À¤È¤¤¤¦¡£