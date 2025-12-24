ドラマ「THE WIRE／ザ・ワイヤー」などで知られる俳優ジェームズ・ランソンさんが、死去した。46歳だった。ロサンゼルス郡検視局によると、ジェームズは19日に亡くなり、死因は自死とされている。死亡場所は小屋と記録されており、遺体は引き渡し可能な状態だという。 【写真】亡くなった名脇役、ジェームズ・ランソンさん 妻ジェイミー・マクフィーさんと2人の子どもを残して帰らぬ人