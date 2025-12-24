トッテナムの指揮官トーマス・フランクはリヴァプールの指揮官アルネ・スロットへ反論した。英『Sky Sports』が報じている。プレミアリーグ第17節で両チームは激突したが、今も話題となっているのがリヴァプールの1点目のシーンだ。フロリアン・ヴィルツからのパスをPA内で受けたアレクサンデル・イサクが左足を振り抜き、ネットを揺らしたが、止めようとして滑り込んだミッキー・ファン・デ・フェンと交錯し、イサクは負傷交代を