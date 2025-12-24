“ジャンボ尾崎”こと男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため、死去した。７８歳だった。私がゴルフ担当になった１９９２年にはすでにスポーツ界の大スターだった。飯合肇、東聡、金子柱憲らと「ジャンボ軍団」と呼ばれたゴルフ界の一大派閥を率い、オフには千葉県内の自宅グラウンドでともにトレーニングを積んでいた。中でもバレーネ