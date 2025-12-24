政府は２４日、関係閣僚や有識者による２回目の「日本成長戦略会議」（議長・高市首相）を開き、政府が定めた１７の戦略分野や８の分野横断的課題について官民で方向性を議論する作業部会を来年１月から設置する方針を決めた。計１９の作業部会や協議会などを新設し、審議会など既存の政府会議も活用する。大半の会議で民間の有識者をメンバーに加える。人工知能（ＡＩ）や半導体、造船など１７の戦略分野では、尾崎正直官房