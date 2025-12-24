漫才コンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉が２４日、ＴＢＳラジオの「大吉ポッドキャストいったん、ここにいます」を更新し、自身が審査員を務めた「Ｍ−１グランプリ２０２５」を振り返った。この振り返りは、大吉が審査員を務めた年に必ず行っているもの。大吉はファーストラウンド、最終決戦と、Ｍ−１で披露されたネタを分析し、自分がなぜこの点数を付けたのかということを解説した。今大会で優勝したたくろうは、赤木