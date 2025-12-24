イオングループは、スーパーマーケット事業の成長戦略として、首都圏および近畿圏における経営統合の詳細を発表した。人口流入が続く一方で競争が激化する両エリアを成長市場と位置づけ、地域特性に応じた事業運営を強化する「リージョナルシフト」を推進する。東京･秋葉原の会議場で12月22日、発表会見を開き、イオン吉田昭夫社長、ユナイテッド･スーパーマーケット･ホールディングス(USMH)井出武美社長、ダイエー西峠泰男社長、