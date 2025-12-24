大森博選手(©TOCHIGI SC) サッカー・J1ファジアーノ岡山に徳島ヴォルティスのDF・大森博選手（23）が完全移籍で加入することが決まりました。 大森選手は2021シーズンに当時J1の徳島に加入し、その後J3の福島に期限付き移籍し2年半にわたって活躍、2025シーズンは栃木SCに期限付き移籍していました。 栃木では主にスリーバックの右のセンターバックとして33試合(スタメン33試