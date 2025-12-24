花のように美しいスイーツで人気のTOKYOチューリップローズが、映画『ウィキッド 永遠の約束』と夢のコラボレーション。物語の世界観をぎゅっと詰め込んだ限定スイーツとオリジナルグッズが、バレンタインシーズンを華やかに彩ります。深いグリーンが印象的な特別仕様のボックスは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。花と魔法が織りなす、心ときめくひとときを楽しんでみて♡