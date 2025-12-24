大手広告会社「電通」の新入社員だった高橋まつりさん。長時間労働がもとで亡くなってから、25日で10年になります。まつりさんの母親は24日、娘への思いとともに、改めて「働くことが人の命を奪ってはならない」と訴えました。■まつりさんの母「苦しみは増すばかり」高橋まつりさんの母高橋幸美さん「まつりがいない10年目のクリスマスを迎えます。何度季節が巡っても、私の時間はあの日のまま止まっています」10年前のクリスマ