タレントの川崎希が24日、自身のアメブロを更新。ハワイ滞在中に痛感した円安についてつづった。【映像】川崎希、過去最大級のエルメス購入品を披露川崎は19日と20日のブログで、家族5人でクリスマス旅行へ出発したことや念願だったハワイのアウラニ・ディズニー・リゾートを訪れたことなどを報告していた。この日は「やっぱり円安は大変!!」というタイトルでブログを更新。「ハワイでお洗濯 アウラニではホテルにランドリー