福井県の原子炉で23日に放射性物質を含む水漏れがあったことについて、中国政府は24日、「日本の原子力施設の運営と管理に深刻な欠陥がある」と懸念を示しました。中国外務省の報道官は24日、福井県敦賀市にある新型転換炉「ふげん」の原子炉補助建屋で、23日に放射性物質を含む水漏れがあったことについて、「今回の事故は日本の原子力施設の運営状況や維持管理能力、安全規制などに深刻な欠陥があることを露呈した」と述べ、日本