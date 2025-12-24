高市首相と面会後、取材に応じる（手前左から）名古屋市の広沢一郎市長、橋本聖子元五輪相、愛知県の大村秀章知事＝24日午後、首相官邸来年、愛知県と名古屋市で共催するアジア大会に関し、愛知県の大村秀章知事が24日、首相官邸で高市早苗首相と面会し、大会成功に向け、国も協力していく方針を確認した。国は大会運営費を支援しないとの閣議了解を覆し、特例的な財政支援として2025年度補正予算に136億円を計上している。大