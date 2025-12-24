NORD（読み：ノール）によるプライベート旅番組『なまらLOVEキュン！タイ～NORDの鉄板プライベート旅～』（GAORA SPORTS）が、12月27日と2026年1月11日に放送される。 （関連：【画像あり】NORD、プライベート旅番組『なまらLOVEキュン！タイ』場面カット） NORDは、舟木健、安保卓城、島太星、瀧原光の4人全員が北海道出身／在住のボーイズユニットだ。彼らの冠番組『なまらLOVE