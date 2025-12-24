要約だけ読みたい方はコチラ「もし、ゾンビ・パンデミックが起こったら……」ゾンビ映画をみているとき、一度はそんな妄想をしたことがあるはず。そんなとき私たちは決まって「どう生き残るか」を考えがち。ショッピングモールに立てこもり、バットを振り回し、知恵を絞って生存者側の主人公になろうとする。でも、冷静に考えてみると……。人口数千万の都市で、生き残る「主人公」になれる確率が一体どれほどあるの？