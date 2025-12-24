ÃÏ¾å450m¤ÇËâË¡¾¯½÷¤¿¤Á¤È½Ð°©¤¦¡£¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù¸ø³«µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á4·î6Æü(·î)¤Î´ü´Ö¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡ßËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« ·îÌë¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å·Ë¾²óÏ­¤Ç¤Ï¡Ö·îÌë¤Î¥Û¥ï¥¤¥¨¡×¤ä¡ÖÄÉ²±¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ëÅ¸¼¨Áõ¾þ¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìë¤Ë¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤òµðÂç¥¹¥¯¥ê