クリスマス会を盛り上げる千葉県船橋市の非公認キャラクター「ふなっしー」（中央）ら＝24日午後、船橋市「良い子にしていたからプレゼント持って来たなっしー！」。千葉県船橋市の非公認キャラクター「ふなっしー」がクリスマスイブの24日、サンタクロース姿で市内の子ども園や医療施設などを訪れ、甲高い声を上げながら、この日のために作ったぬいぐるみなどを子どもたちに手渡した。子育て支援施設「三咲児童ホーム」では、