俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札