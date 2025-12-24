ボートレース福岡の「歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯」が２５日、開幕する。岡村仁（４１＝大阪）は今節、リベンジを期す。手にしたのは機率３９％と実績まずまずの２６号機だ。「気象条件もあると思うけど、重さがあった。その割にはスリットも一緒くらいは行っていた」と感触はまずまず。「ペラはやりたい形に近かった。本体を組み直して、そこからいいところを探したい」と調整の方向性も定まっている。４