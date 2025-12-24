◆バスケットボール全国高校選手権・第２日▽男子１回戦駒大苫小牧９４―５３米子松蔭（２４日・東京体育館）駒大苫小牧が快勝で初戦を突破した。２０３センチのＣオラヨリ・マーベラス・オルワトヨシ（３年）を中心とした高さで、米子松蔭を圧倒。終盤はベンチメンバー全員を出場させる余裕も見せながら、目標としていた６０失点以内に収めた。１５得点と奮闘したＳＦ坂井琉晟（りゅうせい、３年）は「初戦で硬くなるかと