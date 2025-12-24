バンダイスピリッツは、『エヴァンゲリオン』より「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、CLUB TAMASHII MEMBERSの会員を対象に12月24日23時まで抽選販売の応募を受け付けている。当選発表は12月25日。2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Ed