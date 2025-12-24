◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセン京都２歳Ｓの覇者ジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は坂路を単走。北村友が手綱を執り、５８秒８―１３秒７でゆったりと上がってきた。厩舎のスタイルで土曜日（２０日）に実質的な最終追いを消化しており、負荷は十分。吉岡調教師は「いい意味で、スイッチがオフのま