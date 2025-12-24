大型旅客機のボーイング777型機が国内線の定期便に就航してちょうど35年になる2025年12月23日、全日空（ANA）が羽田空港で記念イベントを開いた。ANAでは1995年12月23日、羽田発伊丹行きのNH15便として777-200型機が就航。ANA以外にも国内航空会社では日本航空（JAL）が96年、当時の日本エアシステム（JAS）が97年に導入し、国内線や国際線の長距離路線などで大型機の代表的な存在として活躍してきた。747が主流の時代、欧米路線の