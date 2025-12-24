きょう24日はクリスマスイブです。街は華やかな雰囲気に包まれていますが、物価高の影響は、主役のクリスマスケーキにも及んでいます。かき入れ時の菓子店を取材しました。 （記者）「クリスマスの食卓を彩るきらびやかなケーキ。厨房ではスタッフが忙しそうにケーキを飾り付けています」 鹿児島市のこちらの菓子店では、今年のクリスマスはおよそ1000個の予約があり、朝からケーキ作りに追われていまし