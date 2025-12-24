TBS¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÙÍÜ¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö»ä¡¢¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2Æü´Ö¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¤¬ÈÖÁÈ¤ËÉüµ¢¡£°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬¡Ö±§²ì¿À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤â¡Ö¤Ï¤¤¡ª¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÉü³è¤òÊó¹ð¡£°Â½»¥¢¥Ê¤¬¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë