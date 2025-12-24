XGのCHISA、HINATA、JURIA XGがクリスマスイブの24日、来年1月23日リリースのフルアルバム「THE CORE - 核」から、先行配信楽曲「4 SEASONS」をサプライズでリリースした。【動画】公開された「4 SEASONS」 Official Music Video「4 SEASONS」は、XGのボーカルユニット(CHISA、HINATA、JURIA)がこれまで大切にしてきた想いを繊細に描いたアコースティックトラックで、そばにいても言葉にできなかった気持ちや、離れ