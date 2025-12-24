12月24日はクリスマスイブ。高知市の洋菓子店では多くの人がクリスマスケーキを買い求めていました。ただ店側にとっては物価高などの影響が重くのしかかっています。高知市帯屋町の老舗洋菓子店「マツヤ」です。店頭には、クリスマスケーキが並び、午前11時の開店からケーキを買い求める人が次々と訪れていました。■女性客「久しぶりですね、ホールで買うのは。いろいろ高いですし、物価もこんな時やから