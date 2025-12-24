東京時間17:47現在 香港ハンセン指数 25818.93（+44.79+0.17%） 中国上海総合指数 3940.95（+20.97+0.53%） 台湾加権指数 28371.98（+61.51+0.22%） 韓国総合株価指数 4108.62（-8.70-0.21%） 豪ＡＳＸ２００指数 8762.70（-33.01-0.38%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85415.50（-109.34-0.13%） ２４日のアジア株は、まちまち。明日はクリスマスとなることで、欧米市場だけではなく