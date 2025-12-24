¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹ÆÈºÄ¼è°úµÙ¾ìÊ©£·£°¡¢°Ë£¶£¹£â£ð¤Ï»²¹ÍÃÍ ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:14»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.862 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.562¡Ê+70¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.553¡Ê+69¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.289¡Ê+43¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.976¡Ê+11¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.447¡Ê+59¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.152¡Ê+29¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.35¡Ê+49¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢3.113¡Ê+25¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é