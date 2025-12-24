去年･2024年7月、高知市長浜小学校の児童が水泳の授業中におぼれて亡くなった事故で、業務上過失致死の罪に問われている当時、授業を担当した元教員の初公判が12月24日に高知地裁で開かれ、教員は起訴内容を全面的に認めました。業務上過失致死の罪に問われているのは、当時の長浜小学校4年生の担任で、元教員の栗林未鈴被告（27歳）です。起訴内容によりますと栗林被告は去年、勤めていた長浜小学校のプールが故障し、4年生