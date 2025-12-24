U-NEXT HOLDINGSは12月24日、「JOYSOUND」を中心とする業務用カラオケ事業などを展開するエクシングの株式70％を約175億円で取得し、連結子会社化すると発表した。今後、エクシングが展開するライブビューイングなどの映像サービスに、U-NEXTが配信権を持つスポーツや音楽ライブなどのコンテンツ提供を行なうなどのシナジーが想定されている。 株式取得は2026年4月1日を予定。エクシングは、ブラザ