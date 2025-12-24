（スタジオ解説）（津川 祥吾 アンカー）高市内閣発足2か月ですが、発足直後、非常に高い支持率からスタートしました。これは期待値で高くなるということはあると思うんですが、この高市内閣の一つの特徴として、2か月経ってもずっと高い支持率を維持してますよね。こちらの要因は何だと見ていますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト青山 和弘氏）私は2つあると思うんですね。まず発足当時