俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋赤坂・TBSから劇場に『ラストマン』のラッピングカーで乗り付けた2人。社内では、これまでを振り返ったりしていたそう。テレビシリーズから作品を作り上げた最強バディの2人だけでの初日の舞台あいさつを迎え、福山は感慨を語