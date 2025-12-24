TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜が、24日に放送された（後6：00）。マヂカルラブリー・野田クリスタルが、多くのチャレンジャーを苦しめている難所について、画期的な攻略法を提示した。【写真】野田クリスタル『SASUKE』で大奮闘今回、1stステージ冒頭の難所となっている「新プリズムシーソー」。野田は、シーソーの上に乗って、勢いを止めてから飛び移る方法を採用。サスケくんこと、森本裕介も「野田さんは