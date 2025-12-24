²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê51¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²Ú¸¶¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£19Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¾¯¤·µÙ·Æ¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áé¤»¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤º£¤Î»ä¤ò¥­¡¼¥×¤Ç¤­¤ëÍÍ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤ËÌá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð