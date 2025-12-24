こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「Arp 4」。くじら座の方向、約6500万光年先にあります。右の大きく見える銀河がArp 4です。左の小さく見える渦巻銀河「LEDA 6629」と比較すると、どこかぼんやりとしていて、渦巻腕（渦状腕）も不明瞭です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「Arp 4」（右）と「LEDA 6629」（左）（Credit: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DEC