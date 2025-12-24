高知ユナイテッドSCは24日、吉本岳史氏(47)がトップチームの監督に就任することを発表した。同日に白石尚久監督(50)との契約解除も報告している。吉本氏は2020年に高知のコーチに就任し、2022年から2024年まで監督としてチームを指揮。今季からアルビレックス新潟のヘッドコーチを務めていた。高知はJ3参入1年目の今季、18位で残留。白石氏は元監督である秋田豊氏の退任に伴い、9月からチームを率いていた。以下、吉本岳史氏