¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï24Æü¡¢MF¾®ÌîÀ¥¹¯²ð(32)¡¢FW¾®ÅÄÍµÂÀÏº(24)¡¢DF¾¾ËÜ²ÌÀ®(18)¡¢DF¾¾Â¼ÚðÎç(22)¤È2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ÅÆî¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï¤ò19°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢J2¤Ë¹ß³Ê¡£Íèµ¨¤ÏÄ¹ß·Å°»á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£°Ê²¼¡¢4Áª¼ê¤Î½Ð¾ìµ­Ï¿&¥³¥á¥ó¥È¢£¾®ÌîÀ¥¹¯²ð2025Ç¯J¥ê¡¼¥°½Ð¾ì:32»î¹ç(2,466Ê¬)½Ð¾ì/2ÆÀÅÀ¡ÖÀäÂÐJ1¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢³Ð¸ç¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡×¢£¾®ÅÄÍµÂÀÏº2025