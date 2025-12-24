[12.24 IBARAKI Next Generation Cup 2025 準決勝 U-22日本代表 5-1 U-21関東大学選抜 Ksスタ]試合中に古巣復帰のリリースが出た。U-22日本代表MF佐藤龍之介は、ファジアーノ岡山への期限付き移籍が満了となり、来シーズンはFC東京でプレーする。試合後に取材に応じ、「本当に岡山に行ってよかったなと思っている」と思いを口にした。FC東京のアカデミー育ちで、2023年夏に16歳でプロ契約を結んだ。しかしなかなか出場機会に恵