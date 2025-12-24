ファジアーノ岡山は24日、徳島ヴォルティスからDF大森博(23)が完全移籍で加入することを発表した。東京都出身の大森は、修徳高から2021年に徳島へ加入し、2022年途中から2024年まで福島ユナイテッドFCへ育成型期限付き移籍。今季は栃木SCへと育成型期限付き移籍し、J3リーグ戦33試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF大森博(おおもり・ひろし)■生年月日2002年9月