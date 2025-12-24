モンテディオ山形は24日、クラブOBの山崎雅人氏(44)がコーチに就任することが決定したと発表した。山崎氏は現役時代に横浜F・マリノス、大分トリニータ、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島と渡り歩き、2011年途中から2015年まで山形に所属。2012年からキャプテンを託されると、2014年のJ1昇格プレーオフ決勝のジェフユナイテッド千葉戦(○1-0)で決勝ゴールを決め、山形を2度目のJ1昇格に導いた。2015年限りで山形を離れた後は