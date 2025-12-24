ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億2000万円）で正式契約を結んだ村上宗隆内野手。新たな舞台となるシカゴの本拠地レート・フィールドは、どのような特徴を持つ球場なのか。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、村上との相性を掘り下げてみる。 ■フェンスが低い外野はプラス要素 『Baseball Savant』には、球場ごとの偏りを表す指標「パークファクター」が掲載さ