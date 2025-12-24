ローソンは12月16日、季節限定の「ハイビスカスベリーティー」を、全国51店舗の「MACHI café＋」導入店舗で発売した。ハイビスカスベリーティー同商品は、近年のフレーバーティー人気の高まりを受け、店舗クルーの提案から誕生したオリジナルレシピ。ハイビスカスの華やかな香りが漂うハーブティーにドライストロベリーをトッピングした。ベリーの甘酸っぱさと食感がアクセントとなっている。湯気とともに立ち上がる芳香をた