元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で8日に公開された動画に出演。楽天に入団することが発表された前田健太について語った。前田健太○前田健太の投球映像を観た印象前田の投球映像を観た江川氏は「たぶん主体はほとんどスライダーでしょうね。7割くらいスライダーを投げるんじゃないでしょうか」と予想。続けて、「ストレートの速さはたぶん……今はボールの標準が分からないけど、