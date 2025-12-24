EPICは12月16日、コラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」シリーズの新フレーバー「ブルーベリー味」(249円)を発売した。あるちゅーる「ブルーベリー味」同商品は、完熟した新鮮なブルーベリーを思わせるフルーティーで甘い香りのスティック型アルコールゼリー。食べやすさを考慮し、アルコール度数を10%に抑えた。天然甘味料であるステビアを使用し、すっきりとした自然な甘みに仕上げている。4