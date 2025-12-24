お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が24日に公開されたTBS公式ポッドキャスト「大吉ポッドキャスト いったん、ここにいます!」に出演。「M-1グランプリ2025」審査で一番大変だった部分について語る場面があった。最初に登場した「ヤ―レンズ」の漫才で1つだけ気になる部分があったという大吉。「月に寸と書いてひじ。魚に青でアジ、サバでしたっていうのがあったんじゃん。サバはサバだろうっていう。ひじに気が