バンブーフォレストは、アニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」(千葉県市原市)にて、2026年3月31日チェックイン分まで利用可能な「U25・学割プラン」の予約受付を開始した。静かな竹林に囲まれて特別な思い出を同プランは、宿泊者全員が18歳から25歳であれば、通常料金から25%OFFで利用できるというもの。チェックイン時に宿泊者全員分の身分証明書を提示することで、現地決済にて割引価格で精算できる。同施設は、動物園