２４日に公開された外交文書では、１９９４年３月の当時の細川護煕首相の初訪中を控え、日本側が台湾問題を巡って中国に配慮する姿勢が浮かび上がった。日米関係が経済問題を巡ってぎくしゃくする中、細川内閣は中国との連携強化に傾いていた。（天野雄介）細川氏の訪中直前、外務省中国課は「日中関係諸懸案（不安定化要因）」と題した内部文書を作成した。細川氏と李鵬（リーポン）首相らとの会談の懸案事項として、〈１〉台