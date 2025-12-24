歌手で女優の土屋アンナ（４１）が２４日、インスタグラムのストーリーズを更新し、母・眞弓さんが１２日に亡くなったことを明かした。６７歳。個人事務所の社長でアンナのマネジャーも務めていた。着付師でもあり、書家でもあった。昨年６月にステージ４の膵臓がんを宣告されていた。アンナが幼い頃に離婚し、シングルマザーとしてアンナと２歳年上の姉を育てあげた。ステージママとして知られ、公私ともにそばで支え続けた。