中島大祥堂は12月12日、オンラインショップ限定で「まるごと丹波栗入り蜜芋プリン」を発売した。まるごと丹波栗入り蜜芋プリン同商品は、紅はるかを使用した蜜芋プリンの中に、丹波栗をまるごと一粒閉じ込めた特別感あるスイーツ。プリン部分には、約2カ月間熟成させて甘みを引き出した紅はるかのペーストを25%配合し、ねっとりと濃密な味わいに仕上げた。その中には、収穫量のわずか2%ほどしか採れない特大サイズの丹波栗の甘露煮